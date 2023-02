FESTIVAL BOBITAL L’ARMOR A SONS 2023 PLAINE DU LOUVRE, 30 juin 2023, BOBITAL.

FESTIVAL BOBITAL L’ARMOR A SONS 2023 L’association Bowidel revient avec la 13ème édition du Festival Bobital L’Armor à Sons qui se déroulera les 30 Juin, 1er & 2 Juillet prochain.Impatiente de retrouver son public, le 1er week-end de juillet, la commune de Bobital à 5 min de Dinan (Côtes d’Armor), se mobilise pour accueillir des milliers de festivaliers sur ses terres.La programmation sera dévoilée le 15 Décembre 2022. Le concept de la soirée du 30 Juin à déjà été dévoilé. Preìparez-vous aÌ une folie collective qui va s’emparer de la Plaine du Louvre aÌ Bobital ! 15 000 spectateurs deìguiseìs se laisseront transporter aÌ la fin du XXe sieÌcle, au deìbut des anneìes 2000, voire me?me plus reìcemment !INFORMATIONS PRATIQUES Lieu de l’évènement : Plaine du Louvre 22100 BOBITAL Vendredi 30 Juin à partir de 18H00Samedi 1er Juillet à partir de 16H00Dimanche 2 Juillet à partir de 16H00L’événement est gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans inclus (moins de 11 ans le jour du festival) dans la limite des places disponibles (une contremarque est à demander à l’adresse billetterie@bobital-festival.fr et à présenter obligatoirement pour entrer sur site accompagné d’un justificatif d’identité). Pour rappel, les mineurs (-18 ans) doivent être accompagnés d’un adulte responsable et reste sous sa responsabilité sur l’événement. PMR-PSH : Sur réservation un accès spécifique est mis en place avec un parking et une équipe dédiée. La gratuité de l’accompagnant est proposée pour les handicaps le nécessitant. Parking et Camping : Gratuits à l’entrée du site du festival, l’accès au camping est conditionné à la présentation d’une place pour l’événement.Réservations PMR: 02 96 88 03 95

PLAINE DU LOUVRE BOBITAL LE LOUVRE Cotes-d’Armor

