Cotes-d’Armor 21eme édition du festival ! Têtes d’affiches internationales et groupes locaux se côtoient au festival qui accueille tous les courants du blues : Bretons, Hexagonaux, Européens, Nord-Américains, Africains… +33 2 96 43 01 71 http://www.bluesdesdeuxrivieres.com/ Place de la République Belle-Isle en-Terre et Louargat Belle-Isle-en-Terre

