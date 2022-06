Festival bluegrass

2022-07-31 11:00:00 – 2022-07-31 18:00:00 EUR Le Bluegrass est un genre musical très rythmé ayant émergé au Kentucky, dans la région du Bluegrass. Il s'apparente à la musique country. Dans le sillage du renouveau de la musique folk, le bluegrass trouve à la Maison Rurale un cadre sur mesure. À 11h, Apéritif concert avec Cadillac Lilou De 11h à 16h, les musiciens « bluegrass » du bassin rhénan animeront la cour dans des formations occasionnelles avec mandoline, banjo, violon, dobro, … À 16h, concert « Matching Ties » du duo munichois Paul Stowe et Trevor Morriss Petite restauration à midi et buvette ouverte toute l'après-midi. Le traditionnel rassemblement de musique bluegrass animera l'arrière-cour de la Maison Rurale. À partir de midi, petite restauration et buvette tout au long de l'après-midi.

