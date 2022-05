Festival Bloody week-end Audincourt, 24 juin 2022, Audincourt.

Festival Bloody week-end Audincourt

2022-06-24 – 2022-05-22

Audincourt Doubs Audincourt

13e Festival International du Film Fantastique d'Audincourt (Franche-Comté), les 21,22 mai 2022 ! nDéjà 13 ans que le Bloody Week-end a vu le jour… Un festival unique en France ! n2 jours pour partager une passion commune sur le cinéma, 2 jours pour découvrir le fantastique. Tout à chacun, passionné confirmé, amateur éclairé, ou en quête de vérité… se retrouvent sur ce week-end pour partager une passion commune, celle du cinéma fantastique. Au programme : n- Un pop-up géant d'artistes sur 1500 m² : sculpteur, auteur, peintre, maquilleur effets spéciaux, réunis pour nous dévoiler leurs talents. n- Des conférences et débats, diffusions de longs-métrages, jeux interactifs, concours cosplay et scream queen… Le Bloody Week-end est un lieu de rendez-vous des amateurs du cinéma fantastique mais également de différents artistes : peintres, sculpteurs, photographes, écrivains, auteurs de romans ou de bandes dessinées, maquilleurs… Des expositions, des démonstrations et des animations d'où naissent des contacts, des projets de travail en commun… Vous y trouverez également des conférences sur des sujets de société, des tables rondes, des spectacles, et des rencontres avec les invités. Le festival souhaite mettre un point d'honneur à rendre cet événement accessible au plus grand nombre. Pour cela, nous veillons à trouver des locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Audincourt

