Festival « Blanzy en juillet » – Oldelaf Blanzy, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Blanzy.

Festival « Blanzy en juillet » – Oldelaf 2021-07-09 – 2021-07-09 Stade municipal Rue du 11 Novembre 1918

Blanzy Saône-et-Loire

EUR 20 20 On a tous déjà écouté du Oldelaf. Un copain qui vous dit : « regarde, ça, ça s’appelle la Tristitude », « Quoi tu connais pas le clip du Café ?? », « Il faut que tu écoutes Les Mains Froides, c’est trop joli… » Des chansons qui restent et qu’on se transmet.

Il chante depuis plus de 20 ans devant les salles toujours aussi larges et pleines. Devant un public de tout âge qui se régale de ce qu’il connait déjà et de ce qu’il découvre à chaque fois.

On a tous déjà écouté du Oldelaf. Un copain qui vous dit : « regarde, ça, ça s’appelle la Tristitude », « Quoi tu connais pas le clip du Café ?? », « Il faut que tu écoutes Les Mains Froides, c’est trop joli… » Des chansons qui restent et qu’on se transmet.

Il chante depuis plus de 20 ans devant les salles toujours aussi larges et pleines. Devant un public de tout âge qui se régale de ce qu’il connait déjà et de ce qu’il découvre à chaque fois.

dernière mise à jour : 2021-06-28 par