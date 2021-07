Festival « Blanzy en juillet » – Nours « En bonne compagnie » Blanzy, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Blanzy.

Festival « Blanzy en juillet » – Nours « En bonne compagnie » 2021-07-10 – 2021-07-10 Salle Jacques Prévert 7, rue Marcel Gueugneau

EUR 4 4 Tout d’abord, quand on va mal, il faut le dire. Et on peut aider, soigner, consoler, rendre heureux avec quelques mots et quelques gestes et… de la musique. Deux médecins savants un peu fous, le professeur et son assistant, accueillent des nounours pour les soulager de tous leurs chagrins.

Spectacle à partir de 3 ans. Places limitées, réservation obligatoire.

