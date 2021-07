Festival « Blanzy en juillet » – Les Luminéoles Blanzy, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Blanzy.

Festival « Blanzy en juillet » – Les Luminéoles 2021-07-10 – 2021-07-10 Stade municipal Rue du 11 novembre 1918

EUR Une atmosphère légère et poétique soufflera dans la nuit. Les Luminéoles, oiseaux imaginaires de lumière aux ailes graciles, dansent avec le vent. Leur envol offrira un déploiement de couleurs avec le ciel et la ville en toile de fond, spectacle proposé par la compagnie « Porté par le vent ». Conçus pour la Fête des Lumières à Lyon puis présents sur les plus grands festivals internationaux, les spectacles de nuit sont réalisés dans le but d’apporter aux spectateurs des instants de magie et de poésie.

Capacité maximale de 950 spectateurs.

