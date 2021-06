Festival « Blanzy en juillet » Blanzy, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Blanzy.

Festival « Blanzy en juillet » 2021-07-08 – 2021-07-10 Stade municipal (et aussi salle Jacques Prévert) Rue du 11 Novembre 1918

Blanzy Saône-et-Loire

EUR 4 20 Il est là ! Après une annulation en mars 2021, le festival Blanzy en Mars s’adapte et se dévoile dans une nouvelle forme : Blanzy en juillet !

Les 8, 9 et 10 juillet prochains, découvrez des artistes, locaux et internationaux.

Au programme : les Têtes Raides « 30 ans de Ginette » et Rive Gauche en première partie, Oldelaf, Ello papillon, Nours, Les Luminéoles.

