Genève Cinémas du Grutlï Genève Festival Black Movie 2022 Cinémas du Grutlï Genève Catégorie d’évènement: Genève

Festival Black Movie 2022 Cinémas du Grutlï, 21 janvier 2022, Genève. Festival Black Movie 2022

du vendredi 21 janvier 2022 au dimanche 30 janvier 2022 à Cinémas du Grutlï

ᴛᴏᴜᴛᴇs ᴇᴛ ᴛᴏᴜs ᴇɴ sᴀʟʟᴇs ! Serait-ce enfin le retour tant attendu ? Après une édition en ligne couronnée de succès en janvier 2021, le Festival International de Films Indépendants Black Movie se réjouit de vous retrouver fébriles et en nombre dans les rangées, dans les travées et sur les sièges des salles de cinéma ! Les films se bousculent pour figurer dans notre programmation, et c’est à cette cascade de propositions que répond l’affiche de cette 23ème édition, qui aura lieu à Genève du 21 au 30 janvier 2022.

Sur réservation

La 23ème édition du Festival International de Films Indépendants Black Movie aura lieu à Genève du 21 au 30 janvier 2022. Cinémas du Grutlï Rue du General Dufour 16 Genève Cité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T11:00:00 2022-01-21T23:59:00;2022-01-22T11:00:00 2022-01-22T23:59:00;2022-01-23T11:00:00 2022-01-23T23:59:00;2022-01-24T11:00:00 2022-01-24T23:59:00;2022-01-25T11:00:00 2022-01-25T23:59:00;2022-01-26T11:00:00 2022-01-26T23:59:00;2022-01-27T11:00:00 2022-01-27T23:59:00;2022-01-28T11:00:00 2022-01-28T23:59:00;2022-01-29T11:00:00 2022-01-29T23:59:00;2022-01-30T11:00:00 2022-01-30T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Cinémas du Grutlï Adresse Rue du General Dufour 16 Ville Genève lieuville Cinémas du Grutlï Genève