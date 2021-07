Festival « Bischwiller on air » : Spectacle de rue Bischwiller, 7 août 2021-7 août 2021, Bischwiller.

Bischwiller Bas-Rhin Bischwiller

EUR N’imaginez surtout pas un concert médiéval ennuyeux et plat ! A la façon de leurs ancêtres jongléors, « Marotte et les Musards » chantent, jouent, content et jonglent avec humour et beaucoup d’interactivité avec le public. Sur leur théâtre de poche, surmonté d’une grande tente médiévale venez découvrir ce spectacle éclectique et enchantant.

+33 3 88 53 71 54

