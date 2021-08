Bischwiller Bischwiller Bas-Rhin, Bischwiller Festival “Bischwiller on air” : Cinéma de plein air Bischwiller Bischwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bischwiller Bas-Rhin Djibi vit seul avec Sofia, sa fille de 8 ans. Tous les soirs, il invente une histoire pour l’endormir. Lorsque Sofia s’endort, ces récits extraordinaires prennent vie quelque part dans un monde imaginaire…

A cette occasion, des ateliers gratuits « en attendant la séance » auront lieu à la médiathèque vendredi 30 juillet de 9h à 10h30. Venez écouter des histoires et confectionner des attrape-rêves. Réservation au 03 88 63 57 09. Entrée libre et gratuite (jauge limitée à 300 personnes). Protocole sanitaire

• Port du masque obligatoire pour les 12-17 ans

A partir de 18 ans :

• certificat de vaccination

• ou test PCR de moins de 72h

