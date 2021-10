Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, Loiret Festival BiodiverCiné Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Cinéma Le Dunois Beaugency, le lundi 22 novembre à 19:00

Le PETR Pays Loire Beauce organise en 2021, en lien avec ses partenaires, son premier festival « BiodiverCiné » dans 3 communes du territoire, dont Beaugency, lundi 22 Novembre 2021 à 19h au Cinéma le Dunois. Le festival a pour thème : Les Cours d’eau et s’articulera autour de :  Projection de courts-métrages  Echanges aves les intervenants (Loiret Nature Environnement – Autrice et réalisatrice Marie BELHOMME)  Stand animé par Loiret Nature Environnement

ouvert à tous, gratuit

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency

2021-11-22T19:00:00 2021-11-22T21:30:00

