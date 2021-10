Beaugency PETR Pays Loire Beauce Beaugency Festival BiodiverCiné – Beaugency PETR Pays Loire Beauce Beaugency Catégorie d’évènement: Beaugency

PETR Pays Loire Beauce, le lundi 22 novembre à 18:00

Le PETR Pays Loire Beauce vous invite à la première édition du Festival BiodiverCiné! A l’origine, l’envie de sensibiliser le public à la biodiversité de manière ludique, artistique et … scientifique! Cette année, trois lieux pour des projections et débats sur le thème des Cours d’eau: Artenay, Beaugency et Saint-Ay. A la suite des courts-métrages, vous pourrez échanger avec les intervenants tels que Loiret Nature Environnement et l’autrice et réalisatrice Marie Belhomme. Retrouvez toutes les informations dans le programme de l’évènement. Cet évènement est gratuit, sur présentation du Pass Sanitaire.

2021-11-22T18:00:00 2021-11-22T21:00:00

