Festival Big Boiseau Aire de jeux de la Clavelière, 30 avril 2022, Saint-Jean-de-Boiseau.

2022-04-30 SAMEDI 30 AVRIL 2022 DE 14H À 22H 15h : »LICE MONE » , compagnie chat qui guette.16h : « LA CUISINE », compagnie Maboul Distorsion.17h : AYMERIC MAINI solo.19h : HORNZ PLEASE, dj set cuivré.21h : PARCOURS SANTÉ, concert sport. Ambiance musicale du week end : BOIZO SOUND SYSTEM. DIMANCHE 1ER MAI 2022 DE 8H À 20H VIDE GRENIER toute la journée.16h : JAFT PUNK, fanfare endiablée

Horaire : 14:00 23:59

Le 30 avril et le 1er mai 2022, des spectacles pour toute la famille et un vide-grenier en fanfare dans le village Boiseau à Saint-Jean-de-Boiseau Le temps d’un week-end, les habitants de Boiseau vous invitent au Festival Big Boiseau, avec spectacles vivants et concerts vitaminés le samedi, et à un vide grenier le dimanche ! PROGRAMME SAMEDI 30 AVRIL 2022 DE 14H À 22H 15h : »LICE MONE » , compagnie chat qui guette.16h : « LA CUISINE », compagnie Maboul Distorsion.17h : AYMERIC MAINI solo.19h : HORNZ PLEASE, dj set cuivré.21h : PARCOURS SANTÉ, concert sport. Ambiance musicale du week end : BOIZO SOUND SYSTEM. DIMANCHE 1ER MAI 2022 DE 8H À 20H VIDE GRENIER toute la journée.16h : JAFT PUNK, fanfare endiablée Festival gratuit. Bar, Resto sur place A propos de Big BoiseauL’association Big Boiseau est née en 2019 de la rencontre de quelques voisins, réunis autour d’envies communes et du désir de réaliser ensemble. Commandes groupées, musique, spectacle vivant, goûtprononcé pour la fête, les actions prennent vie et se structurent d’elles-mêmes. Depuis quelques mois, l’association dispose d’un lieu de vie pour une durée de 5 ans. Il s’agit de la Fabuleuse Ferme de Fernand située au cœur du village de boiseau, au 16 rue de la perche. Ce lieu est à imaginer, à construire entre les habitants, entre association locales. Plus d’information sur la programmation sur https://www.facebook.com/BigBoiseau

Aire de jeux de la Clavelière Saint-Jean-de-Boiseau 44640

https://www.facebook.com/BigBoiseau