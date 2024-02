FESTIVAL BIEN ETRE SLOW’BRAC Nasbinals, dimanche 23 avril 2023.

FESTIVAL BIEN ETRE SLOW’BRAC Nasbinals Lozère

L’association AUBE présente le festival de bien-être à Nasbinals du 27 avril au 1er mai.

Au programme

– Marché artisanal

– Conférences et ateliers

– Stands de praticiens

– Table ronde

Samedi 27 et dimanche 28 avril lors de Slow’brac, vous aurez l…

Samedi 27 et dimanche 28 avril lors de Slow’brac, vous aurez la possibilité de vous essayer à des soins bien-être (sessions de 15 mins). Tarif 3€ (paiement à l’accueil du festival).

– Réflexologie plantaire (Severine Kermoal 06 60 38 77 33)

– Massage des mains, bras et cervicales (Léa Eudier 06 43 63 22 65)

– Virginie Piroux (06 81 85 09 75)

– Shiatsu, au choix sur futon ou chaise ergonomique (Michel Lacage 06 21 38 77 65)

-Massage assis (Marjory Mayo 06 64 21 87 48)

– Restauration sur place

Programme complet et réservations sur https://www.aubracbienetre.fr/ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-04-23 10:00:00

fin : 2023-04-23 18:00:00

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie

