Festival BIEN DANS MON ASSIETTE Les Pieds sur Terre Saint-André-de-Seignanx, samedi 6 avril 2024.

Festival BIEN DANS MON ASSIETTE Les Pieds sur Terre Saint-André-de-Seignanx Landes

Le collectif Perma’APS lance sa première édition du festival Bien dans mon assiette le 6 avril 2024 chez les Pieds sur terre. Il a pour vocation d’être répété tous les ans, le 1er weekend d’avril chez des paysans/agriculteurs/acteurs qui prends soin du vivant…

Nous souhaitons faire le lien de la graine à l’assiette, mais surtout qu’il n’ya aura pas de transition écologique sans transformation intérieure. Des conférences sur la santé et permaculture auront lieu pour donner des outils afin d’être acteur de la transition.Ecologie culturelle et écologie intérieure seront au rendez vous ainsi que la célébration de la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Programme complet à venir… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:00:00

fin : 2024-04-06 23:30:00

Les Pieds sur Terre 2838 Route du Marais

Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine

