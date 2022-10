Festival Bidart En Rire Bidart, 16 novembre 2022, Bidart.

Festival Bidart En Rire

EUR 0 0 12ème édition du festival humoristique Bidart En Rire.

OLAPH NICHTE : Fausse conférence sur le sens de la vie

Créé et interprété par Arnaud Aymard

Olaph Nichte est un hurluberlu d’origine allemande qui enseigne – en français, car il ne parle pas allemand – la physique à l’université de Köln d’où il a été limogé pour faute grave (viol ou problème de photocopieuse, les versions divergent). Détenteur de pas moins de sept doctorats, inventeur de la «Global physique» qui condense l’ensemble des sciences, il offre au public un cours magistral de philosophie existentielle qui mêle le trivial au sérieux et aboutit parfois à de grandes vérités, comme «la subjectivité et la seule objectivité». Vous aimez les délires ? N’hésitez pas une seule seconde et quand on sait qu’Arnaud Aymard a longtemps œuvré au contact d’Edouard Baer, on vous garantit un moment d’anthologie.

