Festival Bidart En Rire Bidart, 19 novembre 2021, Bidart.

Festival Bidart En Rire 2021-11-19 – 2021-11-21 Théâtre Beheria Chemin des écoliers

Bidart Pyrénées-Atlantiques Bidart

La programmation :

→ Vendredi 19 novembre à 20h30 : Cie AIAA « Argent Pudeur et décadence »

→ Samedi 20 novembre à 18h et 20h30 : Cie Birdy Prod « Denise jardinière vous invite chez elle »

→ Dimanche 21 novembre à 15h et 18h : Compagnie Le Nom du Titre « Fred Tousch dans Maitre Fendard »

Mairie de Bidart

dernière mise à jour : 2021-09-29 par OT Bidart