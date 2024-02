FESTIVAL BÊTES ET SORCIÈRES Manderen-Ritzing, vendredi 25 octobre 2024.

Vendredi

Même pas peur de venir au Château de Malbrouck pour fêter Halloween ?

Alors rendez-vous pour notre 6 ème édition du Festival Bêtes et Sorcières. Une ambiance lugubre, des décors effroyables et des animations terrifiantes vous y attendent pour ces 3 après-midis d’horreur ! Venez frissonner de peur… et de plaisir !Tout public

5 EUR.

Début : 2024-10-25 14:00:00

fin : 2024-10-27 18:30:00

Rue du Château

Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est malbrouck@moselle.fr

