FESTIVAL BERNARD DIMEY Nogent, 17 mai 2023, Nogent.

2023-05-17 – 2023-05-20

Nogent Festival de poésies et de chansons francophones pour tout public qui rend hommage au poète nogentais Dimey, montmartrois d’adoption (1931-1981). Il sera interprété notamment par Henri Salvador (« Syracuse »…), Charles Aznavour (« l’amour et la guerre »…), mais aussi plus récemment par Jehan, Mischler, Jamait et bien d’autres … Chaque année est organisé un tremplin qui récompense de nouveaux talents.

Avec un rayonnement dépassant la région, le festival Bernard Dimey propose des spectacles mettant en avant de nouveaux talents comme des artistes reconnus, mais aussi des rencontres, des expositions …

2 festivals en 1 !

Le Festival Bernard Dimey, revient pour sa 22ème édition et L’Enfanstival revient pour sa 3ème édition !

Pendant 9 jours, venez découvrir une diversité d’artistes : des poètes, des professionnels et des amateurs de la chanson française, des musiciens…

‍ 23 concerts et + de 100 artistes professionnels et amateurs

Une 3ème mi-temps avec scène ouverte à tous et une buvette

Un resto »la Popote à Bernard » pour les artistes, techniciens, bénévoles et festivaliers (réservation 48h avant exigée)

Autre contact :

Association NOHMAD 52 « Découverte du Pays Nogentais » : 03 25 03 69 18

PROGRAMME EN LIGNE

RESERVER VOTRE PLACE EN LIGNE depuis cette page !

festival.bernard.dimey@gmail.com +33 6 88 78 90 05 http://www.festival-bernard-dimey.fr/

