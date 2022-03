Festival Bernard Dimey Centre Culturel Robert Henry, 23 mai 2022, Nogent.

Festival Bernard Dimey

du lundi 23 mai au mardi 31 mai à Centre Culturel Robert Henry

2 festivals en 1 ! le 21ème Festival Bernard Dimey et le 2ème L’Enfanstival – festivals de chansons et de poésies francophones – Une ambiance joyeuse et conviviale – 23 concerts – plus de 100 artistes professionnels et amateurs – Une 3ème mi-temps avec scène ouverte à tous et buvette – un resto ”la Popote à Bernard” pour les artistes, techniciens, bénévoles et festivaliers (réservation 48h avant exigée) – des stands, des expos, une librairie éphémère – Des concerts dans les EHPAD –

soirées de 2 spectacles 25€ – pass 4 soirées ou tous spectacles (voir site Internet) – gratuit moins de 15 ans – places offertes aux organismes caritatifs – repas sur place La Popote à Bernard 15€ tout compris – des spectacles gratuits et “scène ouverte”.

festival de chansons et de poésies francophone en hommage au poète nogentais Bernard Dimey

Centre Culturel Robert Henry 1 rue de la Piscine, 52800 Nogent Nogent Haute-Marne



