Festival Berlioz : ORESTEÏA

Festival Berlioz : ORESTEÏA, 18 août 2022, . Festival Berlioz : ORESTEÏA

2022-08-18 – 2022-08-18 Œuvre de I. Xenakis



Musicatreize

Ensemble unitedberlin

Maîtrise du Conservatoire de Marseille



Roland Hayrabedian, direction

Patrice Balter, baryton billetterie@aida38.fr +33 4 74 20 20 79 dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville