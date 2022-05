Festival Berlioz : grande fête d’ouverture / les méditerranées musicales La Côte-Saint-André La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

La Côte-Saint-André

Festival Berlioz : grande fête d’ouverture / les méditerranées musicales La Côte-Saint-André, 18 août 2022, La Côte-Saint-André. Festival Berlioz : grande fête d’ouverture / les méditerranées musicales La Côte-Saint-André

2022-08-18 – 2022-08-18

La Côte-Saint-André Isère Grande journée festive et familiale avec concerts, jeux, ateliers dansés, animations pour petits et grands, dégustations de produits du terroir … billetterie@aida38.fr +33 4 74 20 20 79 La Côte-Saint-André

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, La Côte-Saint-André Autres Lieu La Côte-Saint-André Adresse Ville La Côte-Saint-André lieuville La Côte-Saint-André Departement Isère

La Côte-Saint-André La Côte-Saint-André Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-cote-saint-andre/

Festival Berlioz : grande fête d’ouverture / les méditerranées musicales La Côte-Saint-André 2022-08-18 was last modified: by Festival Berlioz : grande fête d’ouverture / les méditerranées musicales La Côte-Saint-André La Côte-Saint-André 18 août 2022 Isère La Côte-Saint-André

La Côte-Saint-André Isère