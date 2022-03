Festival Berlin s/ Seine Le Paradol, Café culturel Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 15 avril 2022

Un nouveau festival de culture allemande se prépare dans le 14e arrondissement de Paris ! Porté par les étudiantes du Master MCFA de la Sorbonne Nouvelle et la Régie de quartier Paris 14, le Festival Berlin s/ Seine met en avant l’art et la culture populaire allemande pour retrouver le plaisir d’être ensemble et de partager des moments d’amitiés interculturelles. Envie de jouer ? Le deuxième événement du Festival Berlin s/ Seine vous propose une soirée conviviale pour découvrir des jeux internationalement connus, créés par des auteurs allemands. Ils seront disponibles en libre accès sur le parvis du Café Paradol à partir de 17h30 jusqu’à la fin de la manifestation. À 18h30, des professionnels du monde du jeu (traducteur, ludothécaire) viendront parler de leur métier et échanger avec le public. Le Paradol, Café culturel 2 Rue Prévost Paradol Paris 75014 Contact : berlinsurseine@sorbonne-nouvelle.fr https://www.mcfa-sorbonne-nouvelle.eu/berlin-sur-seine Conférence;Loisirs

