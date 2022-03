Festival Berlin s/ Seine Le Paradol, Café culturel Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Festival Berlin s/ Seine Le Paradol, Café culturel, 1 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 01 avril 2022

de 16h00 à 21h30

gratuit

Un nouveau festival de culture allemande se prépare dans le 14e arrondissement de Paris ! Porté par les étudiantes du Master MCFA de la Sorbonne Nouvelle et la Régie de quartier Paris 14, le Festival Berlin s/ Seine met en avant l’art et la culture populaire allemande pour retrouver le plaisir d’être ensemble et de partager des moments d’amitiés interculturelles. Cet èvènement démarre en fanfare avec une déambulation musicale au départ de la Maison Heinrich Heine à 16h. Nous suivrons le groupe de Berlinoises BrassAppeal dans le 14e arrondissement et nous saluerons chaleureusement les partenaires et associations du quartier ! Au Café Paradol, nous serons accueilli·es par un pot de l’amitié ainsi qu’un concert, prévu à 19h en plein air sur le parvis coloré du café. Étapes de la déambulation : Maison des Réfugiés (50 Bvd Jourdan), EPHAD Korian Brune (117 Bvd Brune), MPAA / Centre socioculturel Didot (Place Alice Guy), Conservatoire Milhaud (2 Impasse Vandal), Casdal / Théâtre 14 (20 avenue Marc Sangnier) Le Paradol, Café culturel 2 Rue Prévost Paradol Paris 74014 Contact : berlinsurseine@sorbonne-nouvelle.fr https://www.mcfa-sorbonne-nouvelle.eu/berlin-sur-seine Balade;Concert;Musique

Date complète :

2022-04-01T16:00:00+01:00_2022-04-01T21:30:00+01:00

Affiche réalisée par Marie Noyer

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Paradol, Café culturel Adresse 2 Rue Prévost Paradol Ville Paris lieuville Le Paradol, Café culturel Paris Departement Paris

Le Paradol, Café culturel Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Festival Berlin s/ Seine Le Paradol, Café culturel 2022-04-01 was last modified: by Festival Berlin s/ Seine Le Paradol, Café culturel Le Paradol, Café culturel 1 avril 2022 Café culturel Paris Le Paradol Paris

Paris Paris