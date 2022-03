Festival Berlin s/ Seine Fondation de l’Allemagne – Maison Heinrich Heine Paris Catégories d’évènement: île de France

Festival Berlin s/ Seine Fondation de l’Allemagne – Maison Heinrich Heine, 6 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 06 mai 2022

Un nouveau festival de culture allemande se prépare dans le 14e arrondissement de Paris ! Porté par les étudiantes du Master MCFA de la Sorbonne Nouvelle et la Régie de quartier Paris 14, le Festival Berlin s/ Seine met en avant l’art et la culture populaire allemande pour retrouver le plaisir d’être ensemble et de partager des moments d’amitiés interculturelles. Découvrez l’art de la marionnette avec un spectacle présenté par le marionnettiste allemand Stephan Wunsch et la Cie Theater Rosenfisch, Herr Minkepatt und seine Freunde. L’artiste accompagne l’histoire de son personnage au piano. Durée : 50mn Fondation de l’Allemagne – Maison Heinrich Heine Cité internationale universitaire – 27 C, Boulevard Jourdan Paris 75014 Contact : berlinsurseine@sorbonne-nouvelle.fr https://www.mcfa-sorbonne-nouvelle.eu/berlin-sur-seine Enfants;Spectacle musical;Théâtre

