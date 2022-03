Festival Berlin s/ Seine ‖ 3e évènement : Théâtre de marionnettes Fondation de l’Allemagne – Maison Heinrich Heine Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le _**Festival Berlin s/ Seine**_ s’adresse à tou.te.s les habitant.e.s du 14e arrondissement et au-delà. Fruit d’une collaboration entre la [Régie de quartier Paris 14](http://www.regieparis14.org/) et de jeunes médiatrices culturelles en formation à la Sorbonne Nouvelle ([Master MCFA](https://www.mcfa-sorbonne-nouvelle.eu/berlin-sur-seine)), il s’appuie sur la culture populaire allemande pour refaire territoire en période de pandémie. Découvrez **l’art de la marionnette** avec un spectacle présenté par lemarionnettiste allemand Stephan Wunsch et la Cie Theater Rosenfisch, _Herr Minkepatt und seine Freunde_. Durée : 50mn plus d’infos : [[berlinsurseine@sorbonne-nouvelle.fr](mailto:berlinsurseine@sorbonne-nouvelle.fr)](mailto:berlinsurseine@sorbonne-nouvelle.fr) [Suivez-nous sur Instagram](https://www.instagram.com/mastermcfa/)

Entrée libre

Spectacle de marionnettes en allemand par la Cie Theater Rosenfisch Fondation de l’Allemagne – Maison Heinrich Heine Cité internationale universitaire de Paris – 27 C Boulevard Jourdan 75014 Paris Paris Quartier du Petit-Montrouge

