Le _**Festival Berlin s/ Seine**_ s’adresse à tou.te.s les habitant.e.s du 14e arrondissement et au-delà. Fruit d’une collaboration entre la [Régie de quartier Paris 14](http://www.regieparis14.org/) et de jeunes médiatrices culturelles en formation à la Sorbonne Nouvelle ([Master MCFA](https://www.mcfa-sorbonne-nouvelle.eu/berlin-sur-seine)), il s’appuie sur la culture populaire allemande pour refaire territoire en période de pandémie. Cet èvènement démarre en fanfare avec une **déambulation musicale** au départ de la Maison Heinrich Heine **à 16h** (Cité internationale – 27 C Boulevard Jourdan, 75014). La promenade menée par le groupe de Berlinoises _BrassAppeal_ marquera des arrêts au niveau de différentes associations du quartier jusqu’au Café culturel Paradol (Porte de Vanves). Un **concert est prévu à 19h30** en plein air sur le parvis coloré du café. Plus d’infos : [berlinsurseine@sorbonne-nouvelle.fr](mailto:berlinsurseine@sorbonne-nouvelle.fr) [Suivez-nous sur Instagram](https://www.instagram.com/mastermcfa/)

Entrée libre

Promenade musicale en fanfare à travers le 14ème et Concert d’un groupe de cuivres berlinois au Café culturel Paradol Le Paradol. Café culturel 2,rue Prévost-Paradol 75014 Paris Le Paradol. Café culturel 2, rue Prévost-Paradol Paris Quartier de Plaisance

