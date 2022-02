Festival Begirada Saint-Palais Saint-Palais Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Palais

Festival Begirada Saint-Palais, 20 juin 2022, Saint-Palais. Festival Begirada Saint-Palais

2022-06-20 – 2022-09-15

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques Saint-Palais EUR 0 0 Pendant les mois d’été, l’association Begirada investit le cœur de la ville de St Palais avec son festival de photographie. 12 expositions sont présentées en accès libre à l’Espace Chemins Bideak, au centre ville, à la médiathèque, dans les commerces partenaires. Pendant les mois d’été, l’association Begirada investit le cœur de la ville de St Palais avec son festival de photographie. 12 expositions sont présentées en accès libre à l’Espace Chemins Bideak, au centre ville, à la médiathèque, dans les commerces partenaires. Pendant les mois d’été, l’association Begirada investit le cœur de la ville de St Palais avec son festival de photographie. 12 expositions sont présentées en accès libre à l’Espace Chemins Bideak, au centre ville, à la médiathèque, dans les commerces partenaires. begirada

Saint-Palais

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Palais Autres Lieu Saint-Palais Adresse Ville Saint-Palais lieuville Saint-Palais Departement Pyrénées-Atlantiques

Festival Begirada Saint-Palais 2022-06-20 was last modified: by Festival Begirada Saint-Palais Saint-Palais 20 juin 2022 Pyrénées-Atlantiques Saint-Palais

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques