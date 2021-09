Neschers Neschers Neschers, Puy-de-Dôme Festival Beethoven concert n°1/5 Neschers Neschers Catégories d’évènement: Neschers

Puy-de-Dôme

Festival Beethoven concert n°1/5 Neschers, 3 octobre 2021, Neschers. Festival Beethoven concert n°1/5 2021-10-03 17:30:00 17:30:00 – 2021-10-03 19:00:00 19:00:00

Neschers Puy-de-Dôme Neschers Premier concert du Festival Beethoven. Sonate Appassionata, Sonate clair de lune, Sonate opus 101. Paul Molin au piano. la.picoune@orange.fr +33 6 88 11 30 52 https://www.lapicoune.org/ dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Neschers, Puy-de-Dôme Autres Lieu Neschers Adresse Ville Neschers lieuville 45.59109#3.16389