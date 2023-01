Festival Beethoven à Beaune 2023 « Racines profondes » : Concert Beethoven avec le Quatuor Chaos. Beaune, 22 avril 2023, Beaune Beaune.

Festival Beethoven à Beaune 2023 « Racines profondes » : Concert Beethoven avec le Quatuor Chaos.

19 Rue Poterne Beaune Côte-d’Or

2023-04-22 – 2023-04-22

Beaune

Côte-d’Or

Beaune

25 25 EUR Quatuor Chaos :

Susanne Schäffer, violon

Eszter Kruchió, violon

Sara Marzadori, alto

Bas Jongen, violoncelle

Du Chaos est né le Monde avec sa part de risques et d’imprévu dans les domaines aussi variés que les arts, les sciences et la philosophie, un concept que le quatuor du même nom applique dans ses interprétations.

Récemment récompensé (mai 2022) par le Deuxième Prix et le Prix de la meilleure interprétation de « Terra Memoria » de Kaija Saariaho au prestigieux Concours International de Quatuor à Cordes de Bordeaux, le Chaos String Quartet pose ainsi les jalons d’une future carrière internationale après avoir obtenu également le Deuxième Prix au Concours Bartok et le Premier Prix du Premio V. E. Rimbotti en 2021.

Le quatuor autrichien s’est déjà produit aux festivals de Davos, Ravenne, van Vlaanderen à Ghent, Musica Insieme Bologna, Festival Academy Budapest, Festival del Quartetto Firenze, Lockenhaus, Wien Modern et le Heidelberger Streichquartettfest. En 2022/2023, on pourra l’entendre en Autriche, France, Allemagne, Hongrie et au Royaume-Uni.

Formé par les meilleurs professeurs tels que Eberhard Feltz, Patrick Jüdt, Rainer Schmidt (Quatuor Hagen), Hatto Beyerle (Quatuor Alban Berg), András Keller (Quatuor Keller) et Oliver Wille (Quatuor Kuss), et Johannes Meissl à Vienne dans le cadre du programme ECMAster, le quatuor a également suivi un cours de troisième cycle à la Scuola di Musica di Fiesole avec le Cuarteto Casals.

Le Chaos String Quartet est membre de l’association de musique de chambre Le Dimore del Quartetto et du New Austrian Sound of Music, travaillant à des formes multi-arts.

Bas Jongen joue un violoncelle de Hendrick Jacobs (Amsterdam, 1696), aimablement prêté par une fondation néerlandaise (Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds/NMF).

Beethoven op 18 no.2 in g major

Beethoven Grosse Fugue op 133.

Beethoven op 131 in c sharp minor

Beaune

dernière mise à jour : 2023-01-19 par