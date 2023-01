Festival Beethoven à Beaune 2023 « Racines Profondes » : Concert Bach avec Christophe Coin, viole de gambe, et Bertrand Cuiller, piano. Beaune, 20 avril 2023, Beaune .

Festival Beethoven à Beaune 2023 « Racines Profondes » : Concert Bach avec Christophe Coin, viole de gambe, et Bertrand Cuiller, piano.

Hospices de Beaune, salle Saint Nocolas Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune Côte-d’Or Rue de l’Hôtel-Dieu Hospices de Beaune, salle Saint Nocolas

2023-04-20 20:00:00 – 2023-04-20

Concert Jean-Sébastien Bach. :

Christophe Coin, violoncelle et viole de gambe,

Bertrand Cuiller, clavecin

Sonate pour viole de gambe et clavecin BWV 1027 en sol majeur

Toccata pour clavecin BWV 912 en ré majeur

Sonate pour viole de gambe et clavecin BWV 1028 en ré majeur

Suite No. 2 pour Violoncelle Seul BWV 1008

Sonate pour viole de gambe et clavecin BWV 1029 en sol mineur

Si Bertrand Cuiller se produit fréquemment en soliste dans les festivals les plus convoités, il apprécie beaucoup le jeu d’ensemble, une discipline qu’il a notamment apprise au sein des Arts Florissants de William Christie. En 2009, son enregistrement de concertos de Bach avec l’ensemble Stradivaria reçoit les honneurs de la critique avec un « Choc de l’année » de la revue française Classica et le « Critic’sChoice » du magazine anglais Gramophone. Le Caravansérail et Bertrand Cuiller ont enregistré, en 2017 pour le label harmonia mundi, A Fancy, Fantasy on English Airs and Tunes, un album restituant les fastes musicaux du théâtre londonien de la seconde moitié du XVIIe siècle à la cour de Charles II, avec la magnifique voix de Rachel Redmond. Le deuxième album du Caravansérail met à l’honneur la musique d’ensemble de Domenico Scarlatti, avec son Stabat Mater, des cantates, sonates et airs d’opéra : « Domenico Scarlatti, Stabat Mater &Other Work » – harmonia mundi 2022 (Diamant Opéra Magazine, 4F Telerama)

Soliste, chambriste, chef, pédagogue et chercheur, le violoncelliste Christophe Coin a également associé son nom à plusieurs formations avec lesquelles il enregistre une cinquantaine de disques: l’Ensemble baroque de Limoges qu’il dirige durant vingt-deux ans jusqu’en 2012, (Victoires de la Musique pour les cantates avec violoncelle piccolo de Bach), et le Quatuor Mosaïques, créé il y a plus de trente ans, qui fait référence dans le répertoire classique viennois (2 Gramophone Awards pour Haydn). Il a aussi enregistré comme soliste avec l’Orchestre des Champs-Élysées, Il Giardino Armonico, The Academy of Ancient Music, le Concentus Musicus, et l’Orquesta Barroca de Sevilla, entre autres. Ses plus récentes réalisations discographiques sont le vol.3 des concertos de Vivaldi pour la Vivaldi Edition (Naïve Classique), un hommage au violoncelliste Auguste Tolbecque (Passacaille) et la Symphonie Concertante pour 2 violoncelles et orchestre d’Anton Reicha (Claves)

