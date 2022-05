Festival Bee Out

Festival Bee Out, 2 juillet 2022, . Festival Bee Out

2022-07-02 – 2022-07-03 EUR Le festival urbain, dans le Parc Birabeille, est devenu l’évènement incontournable de nos adolescents puisqu’il est entièrement programmé par les jeunes, pour les jeunes !

Pour sa deuxième édition, retrouvez les nombreuses animations sportives et culturelles qui rythmeront ces 2 jours du festival ! Restauration et buvette sur place. Le festival urbain, dans le Parc Birabeille, est devenu l’évènement incontournable de nos adolescents puisqu’il est entièrement programmé par les jeunes, pour les jeunes !

