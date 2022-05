Festival Beauregard 2022, 6 juillet 2022, .

Festival Beauregard 2022

2022-07-06 – 2022-07-10

Après deux éditions annulées, le festival Beauregard revient cette année avec une nouvelle édition qui s’annonce exceptionnelle et festive !La programmation : COMPLET – Mercredi 6 juillet : Last Train – Muse + Bafang band Jeudi 7 juillet : Clara Luciani – Dirtyphonics Liive – DJ SNAKE – IZÏA – Laylow – Madness – TURNSTILE + OWNVendredi 8 juillet : Aime Simone – Dinos – Frank Carter & The Rattlesnakes – Jungle – KAS:ST – Liam Gallagher – Ninho SDT – RIVAL SONS – Vianney + AnnabellaHawk.musicCOMPLET – Samedi 9 juillet : Fishbach – Goat Girl – GusGus – Josman – Juliette Armanet – METRONOMY – OrelSan – Skunk Anansie – Vitalic Official + Cannibale Dimanche 10 juillet : @Feu! Chatterton – General Elektriks – Matthieu Chedid – M – – Martin Solveig – PNL – Sum 41 – Oscar and the Wolf – Other Lives + You Said Strange

