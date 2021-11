Festival Beaune Vibrations : Barcelona Gipsy Balkan Orchestra en concert à la Lanterne Magique Beaune, 27 novembre 2021, Beaune.

Festival Beaune Vibrations : Barcelona Gipsy Balkan Orchestra en concert à la Lanterne Magique Beaune

2021-11-27 – 2021-11-27

Beaune Côte-d’Or

Plébiscités par le public à chacun de leurs passages sur scène, les sept musiciens de BGKO interprètent avec singularité la musique traditionnelle des gitans et des juifs d’Europe de l’Est. Après s’être imposé comme une référence des musiques nomades sur la scène internationale, le groupe se lance dans la compréhension des mélodies des Balkans comme un ensemble de traditions musicales qui va au-delà des limites géographiques et s’ouvre ainsi à un univers musical plus vaste.

Beaune

