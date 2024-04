Festival BD Pyrénées Sporting d’Este Billère, vendredi 7 juin 2024.

Festival BD Pyrénées Sporting d’Este Billère Pyrénées-Atlantiques

Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du festival BD Pyrénées.

Elle se déroule le 8 et 9 juin (le 7 étant réservé aux scolaires).

Nous travaillons d’arrache-pied pour vous proposer une belle édition. Et mon petit doigt me dit que le panel d’auteurs présents ravira tout le monde. Les annonces ne sauraient tarder alors restez attentifs

Attendez-vous à des surprises et du changement ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07

fin : 2024-06-09

Sporting d’Este 6 Rue du Baron d’Este

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

