Billère Pyrénées-Atlantiques Billère C’est avec plaisir que nous vous annonçons que la douzième édition du festival aura lieu le 10, 11 et 12 juin au Sporting d’Este à Billère. La journée du 10 juin sera uniquement ouverte aux scolaires.

Festival BD Pyrénées

