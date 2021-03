FESTIVAL BD PORNICHET DÉAM’BULLE, 10 avril 2021-10 avril 2021, Pornichet.

FESTIVAL BD PORNICHET DÉAM’BULLE 2021-04-10 – 2021-04-11

Pornichet 44380 Pornichet

Expositions, ateliers et rencontres sur réservation.

L’occasion de découvir de nombreux auteurs durant deux jours.

Pour sa 3e édition, le festival BD accueille une vingtaine d’auteurs présents pour des rencontres, des dédicaces et des ateliers sur réservation uniquement sur le site du festival.

Exposition extérieure et à la Médiathèque de Pornichet à découvrir tout au long d’un parcours.

Tout le programme sur le site et sur la nouvelle appli Pornichet

Organisé par la Ville de Pornichet

Retrouvez très prochainement le programme complet sur cette page.

info@pornichet.fr +33 2 40 61 33 33

