FESTIVAL BD – LE RAYON VERT
Thionville
Moselle

Thionville

FESTIVAL BD – LE RAYON VERT
2021-09-11 – 2021-09-12
Thionville

Thionville Moselle Pour cette édition spéciale, le Rayon Vert s’associe avec Les Sorcières de l’Est pour vous offrir à la fois un salon BD et une fête des Sorcières.

Au programme : dédicaces, spectacles, déambulations, marché artisanal et pleins d’autres surprises vous attendent ! Auteur.e.s présent.e.s :

Thomas Gilbert (Nos corps alchimiques), Elisabeth Jammes (L’école de Montperdu), Yohan Sacré (Minimage), Benoit Dahan (Dans la tête de Sherlock Holmes), Pierre Jeanneau (Connexions), Bandes Détournées (Petit guide pratique, ludique et illustré de l’effondrement)… festival_bd@centresaintmichel.fr +33 3 82 34 29 13 http://www.festivalbd-rayonvert.fr/ Rayon Vert dernière mise à jour : 2021-08-30 par

