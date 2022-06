Festival BD » Des Remparts et des Bulles »

Illustrateurs et auteurs de bandes dessinées seront présents toute la journée pour des rencontres privilégiées et des séances de dédicaces, au Château des Remparts.

En partenariat avec la librairie Charlemagne.



16ème édition du Festival Des Remparts et des bulles.



