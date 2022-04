Festival BD “Des Planches et des Vaches” Hérouville-Saint-Clair, 2 avril 2022, Hérouville-Saint-Clair.

Festival BD “Des Planches et des Vaches” La Fonderie 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair

2022-04-02 10:30:00 – 2022-04-02 18:00:00 La Fonderie 1 Avenue du Haut Crépon

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Après une pause du à la crise sanitaire, le festival Des Planches et des Vaches revient tout aussi enjoué et prêt à vous offrir le meilleur de la BD avec entre autres : la présence de 42 autrices et auteurs en dédicace, une performance dessin sur guitare, des contes dessinés, etc.

Tout le programme à retrouver sur le site du Festival et sur sa page Facebook.

Source : Ville d’Hérouville-Saint-Clair

desplanchesetdesvaches@yahoo.fr http://vachesetplanches.free.fr/index.html

