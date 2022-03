Festival BD de Cluny 24ème édition Cluny, 9 avril 2022, Cluny.

Festival BD de Cluny 24ème édition Rue municipale Abbaye de Cluny Cluny

2022-04-09 – 2022-04-10 Rue municipale Abbaye de Cluny

Cluny Saône-et-Loire

EUR Des bulles, des jeux et de l’imaginaire pour tous

Les élèves ingénieurs des Arts & Métiers organisent la 24ème édition du festival de BD et de jeux au sein de l’abbaye millénaire de Cluny!

Cette édition, placée sous le parrainage de Rebecca MORSE, accueillera une vingtaine d’auteurs de styles graphiques ou de récits très variés, ainsi qu’un studio de jeux de rôles afin de pouvoir contenter un large public de visiteurs de 3 à 99 ans. Le festival proposera, à nouveau, avec le cinéma une programmation d’œuvres de fiction et d’animation.

Venez à la rencontre des auteurs le week-end du 9/10 avril pour faire dédicacer vos BD, jouer dans un espace ludique à des jeux de société et des jeux de rôles, ou encore échanger autour des nouvelles séries dans la librairie éphémère qui proposera plus de 600 références et 2000 albums.

bd.cl@gadz.org https://festival-bd-cluny.fr/

Des bulles, des jeux et de l’imaginaire pour tous

Les élèves ingénieurs des Arts & Métiers organisent la 24ème édition du festival de BD et de jeux au sein de l’abbaye millénaire de Cluny!

Cette édition, placée sous le parrainage de Rebecca MORSE, accueillera une vingtaine d’auteurs de styles graphiques ou de récits très variés, ainsi qu’un studio de jeux de rôles afin de pouvoir contenter un large public de visiteurs de 3 à 99 ans. Le festival proposera, à nouveau, avec le cinéma une programmation d’œuvres de fiction et d’animation.

Venez à la rencontre des auteurs le week-end du 9/10 avril pour faire dédicacer vos BD, jouer dans un espace ludique à des jeux de société et des jeux de rôles, ou encore échanger autour des nouvelles séries dans la librairie éphémère qui proposera plus de 600 références et 2000 albums.

Rue municipale Abbaye de Cluny Cluny

dernière mise à jour : 2022-03-14 par