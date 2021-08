Festival BD Colomiers 2021 Mairie de Colomiers, 19 novembre 2021, Colomiers.

Festival BD Colomiers 2021

du vendredi 19 novembre au dimanche 21 novembre à Mairie de Colomiers

Du 19 au 21 novembre | dans toute la ville Le festival BD de Colomiers affirme de nouveau une ligne culturelle à la croisée des arts vivants, du cinéma, de l’art contemporain et de l’écriture… Sa singularité, c’est aussi de vous faire découvrir de jeunes artistes dans une programmation à la fois pointue, variée, éducative et festive. Alors bonnes découvertes ! Retrouvez le programme complet sur www.bdcolomiers.fr LE PAVILLON BLANC AU CŒUR DU FESTIVAL Comme tous les ans, le Pavillon Blanc sera un des lieux phares du festival avec la programmation de trois expositions, d’ateliers, de lectures petites oreilles, de rencontres dessinées, de grands jeux, et d’un quizz BD. ESPACE BD Tout le week-end, rencontrez auteurs BD, spécialistes et passionnés pour échanger des tuyaux, se renseigner sur les BD du festival et recevoir des conseils lectures, ou tout simplement parler BD. PYJAMA PARTY Vendredi 19 novembre à 18h Des lectures en mode tenue de nuit, pour les petites oreilles, les petits yeux et leurs doudous. Berceuses, comptines, albums bd jeunesse pour cette session façon rituel du coucher (ou pas !). BD QUIZZ BATTLE Samedi 20 novembre à 19h Avec Yassine De Vos aux commandes de la soirée, embarquez pour un jeu décoiffant avec des auteurs décoiffés qui vont rivaliser d’adresse et d’agilité graphique pour vous faire gagner des lots surprises. Mais pour mettre toutes les chances de votre côté, il vous faudra aussi participer à ce jeu basé sur l’humour et la convivialité. Le but : découvrir toute la diversité de la BD actuelle, tester vos connaissances et passer un beau moment de BD ! GRAND JEU CACHE-CACHE Dimanche 21 novembre à 17h Avec ou sans invitation, tout le monde est invité à un cache-cache géant autour du Pavillon Blanc… N’oubliez pas de visiter l’exposition « Caché ou pas j’arrive » pour avoir quelques indices ! ATELIERS ATELIER CARTE D’INVITATION Samedi 20 et dimanche 21 novembre de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h Composez votre carte d’invitation (à une super partie de cache-cache ?) à la manière de Camille Jourdy et Lolita Séchan. Entrée libre | intergénérationnel | Atrium LES ATELIERS BD Samedi 20 novembre et dimanche 21 novembre de 15h30 à 17h Rencontrez deux des auteurs de l’expo Cadavre exquis en BD pour un atelier à partir des techniques utilisées par ces artistes. Echangez avec eux sur leurs parcours et découvrez des techniques BD et illustration, pour tous les âges. LECTURES PETITES OREILLES Samedi 16 et dimanche 17 novembre à 14h30, 15h30 et 16h30 Programme complet du festival sur www.bdcolomiers.com

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T19:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T19:00:00;2021-11-21T14:00:00 2021-11-21T19:00:00