FESTIVAL BD BULLES EN BARROIS Fains-Véel, 26 mars 2022, Fains-Véel.

2022-03-26 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-27 18:00:00 18:00:00

Fains-Véel Meuse

2ème Festival de la bande dessinée, plus de 30 auteurs présents, expositions(Cabut), projections de documentaires, ateliers dessin et manga, interview table ronde.

Espace librairie, bouquinistes, Ludo’Sphère (démonstration et vente de jeux de société et laissz-vous tenter par un portrait original.

Entrée Libre, Restauration et Buvette

plus d’infos sur bullesenbarrois.fr

bullesenbarrois.2018@gmail.com +33 6 51 36 96 03 https://bullesenbarrois.fr/

