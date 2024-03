Festival BD, Bande de bulles Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat, samedi 1 juin 2024.

Festival BD, Bande de bulles Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

La bande dessinée mise à l’honneur chaque année à Saint-Léonard de Noblat avec le Festival Bande de Bulles avec comme président d’honneur, Mr Aurélien Morinière natif de Saint-Léonard de Noblat. Cette nouvelle édition offre un riche programme qui ravira petits et grands bourse aux BD avec des libraires et bouquinistes, rencontre avec les auteurs de bandes dessinées de tous genres, plus de 20 auteurs en dédicaces, des expositions et des animations. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 09:00:00

fin : 2024-06-02

Salle des fêtes Place Denis Dussoubs

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine festivalbdsaintleonard@gmail.com

