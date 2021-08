Sérignan Sérignan Hérault, Sérignan FESTIVAL BD AU MRAC Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan Hérault Sérignan Atelier famille autour de l’univers de la BD avec l’artiste Jimmy Richer, mis en place dans le cadre du Festival BD de Sérignan.

A partir de 8 ans.

Gratuit.

Sur réservation. Rendez-vous à l’accueil du festival à 14h45. Atelier autour de l’univers de la BD avec l’artiste Jimmy Richer, mis en place dans le cadre du Festival BD de Sérignan.

