2022-06-13 – 2022-06-17

Beaune-la-Rolande Loiret Venez assister au festival baz’art du collège Frédéric Bazille de Beaune-la-Rolande.

Mercredi 15 : spectacle de cirque par la troupe Bazille et spectacle des AS du Loiret

Jeudi 16 : soirée théâtre par la troupe Bazille Comedy club

+33 2 38 33 21 69

Mercredi 15 : spectacle de cirque par la troupe Bazille et spectacle des AS du Loiret

Jeudi 16 : soirée théâtre par la troupe Bazille Comedy club

©Leonhard_Niederwimmer

