Festival Bazard des Mômes. exposition. Le Teich, 22 mars 2022, Le Teich.

Festival Bazard des Mômes. exposition. Médiathèque de l’Ekla 67 rue des Pins Le Teich

2022-03-22 – 2022-04-02 Médiathèque de l’Ekla 67 rue des Pins

Le Teich Gironde

Dans le cadre du Festival Bazard des Mômes, la médiathèque organise une exposition d’affiches et de livres de l’auteur illustrateur Jérémie Fischer.

Horaires d’ouverture de la médiathèque : mardi et jeudi : 15h30-18h30, mercredi : 14h-18h30, vendredi : 11h-13h et 15h30-18h30, samedi : 9h30-12h30.

gratuit.

Dans le cadre du Festival Bazard des Mômes, la médiathèque organise une exposition d’affiches et de livres de l’auteur illustrateur Jérémie Fischer.

Horaires d’ouverture de la médiathèque : mardi et jeudi : 15h30-18h30, mercredi : 14h-18h30, vendredi : 11h-13h et 15h30-18h30, samedi : 9h30-12h30.

gratuit.

+33 5 57 15 82 18

Dans le cadre du Festival Bazard des Mômes, la médiathèque organise une exposition d’affiches et de livres de l’auteur illustrateur Jérémie Fischer.

Horaires d’ouverture de la médiathèque : mardi et jeudi : 15h30-18h30, mercredi : 14h-18h30, vendredi : 11h-13h et 15h30-18h30, samedi : 9h30-12h30.

gratuit.

Jérémy Fischer

Médiathèque de l’Ekla 67 rue des Pins Le Teich

dernière mise à jour : 2022-02-17 par