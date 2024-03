Festival: Bayonne en livres Lycée Paul Bert et Divers lieux Bayonne, lundi 8 avril 2024.

Festival: Bayonne en livres Lycée Paul Bert et Divers lieux Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Un nouveau festival verra le jour au printemps Bayonne en livres célèbrera la lecture et les auteurs à partir du 8 avril, dans 7 libraires des quartiers du Grand et Petit Bayonne, son point d’orgue étant le samedi 13 avril.

Dans les librairies partenaires, les médiathèques, pendant le festival Le petit bouquinville, découvrez les auteurs invités, jouez pour gagner des livres, et le samedi 13 avril, déposez vos bulletins de jeu dans les urnes prévues à cet effet au Lycée Paul Bert. Toute la journée du samedi 13 avril, le Lycée Paul Bert vous accueillera de 10h à 22h, pour des rencontres, des signatures, des lectures musicales, des ateliers d’écriture, la finale du concours d’éloquence de l’association Eloquentia, et de nombreuses autres surprises ! Possibilité de se restaurer sur place grâce au food truck. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 09:30:00

fin : 2024-04-13 19:00:00

Lycée Paul Bert et Divers lieux 73 Rue Bourgneuf

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Festival: Bayonne en livres Bayonne a été mis à jour le 2024-03-06 par OT Bayonne