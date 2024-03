FESTIVAL BAULE D’AIRS : MEUTE – FESTIVAL BAULE D’AIRS PLEIN AIR – BAULE Baule, dimanche 19 mai 2024.

Le Festival BAULE D’AIRS, foire à la fanfare bauloise, accueille l’incontournable et emblématique fanfare électro MEUTE. Depuis 2016, les onze Hambourgeois dans leurs célèbres vestes rouges cassent les codes et ouvrent le répertoire des fanfares au genre électro. Rendez-vous le dimanche 19 mai, à partir de 19h30 à Baule, dans le Loiret (45), leur première date française pour 2024 !INFOS PRATIQUES : Infos pratiques : Ouverture des portes : 19h30Premières parties avec 5 fanfares : 20h (programmation à venir)Concert Meute : 22h30Déconseillé aux moins de 10 ansParking sur place, suivre les indications (à partir de Baule).Pensez au covoiturage !Gare de Baule à 500m Gare de Meung sur Loire 3kmGare de Beaugency 5kmBus depuis Orléans : Ligne 9A & 9B – Arrêt Baule MairieRestauration sur place assuré par des foodtrucks à l’entrée et sortie du site ATTENTION : Toute sortie est définitiveBuvette sur place, à l’intérieur du site.Paiement espèce et CB ATTENTION : Ce concert risque de vous en mettre plein les esgourdes et les mirettes, assurez-vous d’être prêt à passer une sacrée soirée !

Tarif : 40.50 – 40.50 euros.

Début : 2024-05-19 à 20:00

Réservez votre billet ici

PLEIN AIR – BAULE 2 RUE DU LIEVRE D’OR 45130 Baule 45